Autofahrerin übersieht Stauende

Zu einem Auffahrunfall mit sieben Verletzten und insgesamt etwa 30 000 Euro Sachschaden ist es am Freitagmorgen gegen 7.40 Uhr auf der Landesstraße 288 in Ravensburg gekommen. Mehrere Autofahrer mussten laut Polizei an der Abzweigung nach Schmalegg verkehrsbedingt anhalten. Eine 32-Jährige fuhr in das Stauende, wodurch weitere vier Wagen beschädigt wurden. An zwei der vier Autos entstand Totalschaden. Sieben Fahrzeuginsassen wurden leicht verletzt, zwei davon mussten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.