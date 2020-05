Autofahrerin übersieht Radler

Beim Abbiegen in die Bodenseestraße habe laut Polizeibericht am Montagnachmittag eine Autofahrerin in Dürnast ein Rennrad übersehen. Bei dem Unfall erlitt der Radfahrer leichte Verletzungen. Gegen 14.30 Uhr wollte die 20-Jährige von der Straße Auf der Höh in die Bodenseestraße (B33) abbiegen. An der Einmündung fuhr sie mit der Front ihres PKW auf den rot markierten Weg für Fußgänger und Radfahrer. Dabei übersah sie ein aus Richtung Ravensburg kommendes Rennrad und stieß mit ihm zusammen. Der Radfahrer stürzte. Bei dem Unfall verletzte sich der 53-Jährige zum Glück nicht schwerer. Nach der notärztlichen Versorgung brachte der Rettungsdienst den Verletzten ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 900 Euro.