Autofahrerin übersieht Motorrad

Ein 39-jähriger Motorradfahrer hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr in der Zwergerstraße in Ravensburg leicht verletzt. Eine 68-jährige Autofahrerin war von der Jahnstraße kommend nach links in die Zwergerstraße eingebogen und hatte hierbei den von rechts kommenden, stadteinwärts fahrenden Motorradfahrer übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Mann auf die Fahrbahn, konnte jedoch nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt, beläuft sich der Schaden am Auto auf rund 1200 Euro, der am Motorrad auf etwa 500 Euro.