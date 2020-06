Autofahrerin übersieht Elektrofahrrad

Eine Autofahrerin hat am Donnerstagnachmittag beim Abbiegen ein Elektrofahrrad übersehen. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht.

Gegen 16 Uhr wollte die VW-Fahrerin laut Polizeibericht von der Ravensburger Karlstraße nach rechts in die Eisenbahnstraße abbiegen. Vor dem Abbiegen ließ sie zunächst einen Radfahrer passieren, der den für Fahrräder freien Gehweg neben ihr befuhr. Als sie dann nach rechts abbog, übersah sie ein Pedelec, das aus der anderen Richtung kam. Fahrrad und Auto stießen zusammen. Die 70-jährige Radfahrerin stürzte. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Sie wurde vor Ort notärztlich betreut. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.