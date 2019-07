Autofahrer werden bei Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen haben die beiden Autofahrer erlitten, die am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr an einem Verkehrsunfall beteiligt waren, der sich auf der Eywiesenstraße ereignete. Der 33-jährige Fahrer eines Ford wendete laut Polizei auf dem Parkplatz des Kleintiergesundheitszentrums und übersah beim Wiedereinfahren auf die Eywiesenstraße den Wagen einer 46-Jährigen, die auf der Eywiesenstraße in Richtung der Eissporthalle fuhr. An den beiden beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.