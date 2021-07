Autofahrer übersieht Pedelec-Fahrerin

Eine leicht verletzte Person und mehrere Hundert Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 13.40 Uhr auf der Landesstraße 288 ereignet hat.

Ein 46 Jahre alter Nissan-Fahrer wollte laut Polizei von der Kreisstraße 7975 aus Richtung Schmalegg kommend auf die Landesstraße einbiegen. Hierbei übersah er eine 60 Jahre alte Frau mit ihrem Pedelec, die gerade im Begriff war, die Kreuzung zu überqueren. Bei der Kollision stürzte die Radlerin zu Boden und verletzte sich leicht. Sie wurde zur Behandlung ihrer Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An ihrem Pedelec entstand Sachschaden von rund 500 Euro, am Nissan von etwa 200 Euro.