Autofahrer streift Bus und fährt weiter

Das Fahrzeug eines bislang Unbekannten ist am Samstagabend auf dem Marienplatz in Ravensburg seitlich mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Der Unbekannte war laut Pressemitteilung der Polizei in Richtung Frauentor unterwegs, als er den entgegenkommenden Bus seitlich touchierte und an diesem einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro verursachte.

Ohne sich um die Kollision zu kümmern, setzte der Fahrer seine Fahrt fort. Personen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.