Anzeichen einer Drogenbeeinflussung haben Beamte des Polizeireviers in der Nacht zum Donnerstag gegen 0.50 Uhr bei einem 25-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Wilhelmstraße anhielten und kontrollierten, so die Polizei in einem Bericht. Nach einem positiven Drogentest veranlassten die Polizisten bei dem jungen Autofahrer die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt.