Autofahrer sind vielzu schnell unterwegs

Deutlich zu schnell unterwegs sind am Sonntagnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer auf der Bundesstraße 30 gewesen. In Höhe Baindt fuhr ein 47-jähriger BMW-Fahrer bei zulässigen 80 mit 145 Kilometern pro Stunden in die Geschwindigkeitskontrolle der Verkehrspolizei. Der Mann hat nun neben Bußgeld und Punkten auch mit einem mehrmonatigen Fahrverbot zu rechnen, so die Polizei. Kurz darauf fuhr ein anderer BMW-Fahrer mit 120 Kilometern pro Stunde in die Kontrolle. Ihn erwarten ein Bußgeld und Punkte.