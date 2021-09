Autofahrer schwebt nach Kollision mit Baum in Lebensgefahr

Ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer lebensbedrohliche Verletzungen erlitt, hat sich am Donnerstag gegen 13 Uhr auf der K 7981 bei Gornhofen ereignet.

Der 74-Jährige war nach Angaben der Polizei allein in Richtung Obereschach unterwegs, kam nach links über die Gegenfahrspur von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Skoda frontal gegen ein Feldkreuz und einen Baum. Der schwerstverletzte Fahrer musste von der Freiwilligen Feuerwehr Ravensburg, die mit 18 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen am Unfallort war, aus seinem total beschädigten Wagen befreit werden. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle brachte ihn ein Rettungsdienst in eine Klinik. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen besteht Lebensgefahr.

Der Skoda musste abgeschleppt werden, der Gesamtsachschaden wird auf rund 10 000 Euro beziffert. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die K 7981 bis etwa 15 Uhr teilweise voll gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.