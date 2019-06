Autofahrer rammt falsch fahrenden Radfahrer

Der 37-jährige Lenker eines BMW ist am Mittwochmittag gegen 11.45 Uhr die Meersburger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs gewesen. Kurz vor dem Untertor bog er nach rechts in die Zufahrt zur Kreissparkasse ab. Wie es im Polizeibericht weiter heißt, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden, 36-jährigen Fahrradfahrer, der den Radweg entgegen der freigegebenen Fahrtrichtung befuhr. Der Fahrradfahrer trug keinen Fahrradhelm. Er stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, woraufhin er vom Rettungsdienst zur Behandlung in eine Klinik gebracht wurde. An dem Auto entstand ein Sachschaden von 1000 Euro. Das Fahrrad des 36-Jährigen wurde leicht beschädigt.