Autofahrer nimmt Frau die Vorfahrt

An der Kreuzung der Jahnstraße mit der Weißenauer Straße hat am Mittwochmorgen um kurz nach 5 Uhr ein Autofahrer einem Seat die Vorfahrt genommen und dadurch einen Unfall verursacht. Der 72 Jahre alte Fahrer des Renault bog laut Polizeibericht von der Weißenauer Straße nach links in die Jahnstraße an und stieß dabei gegen das Heck des Seat. Dessen 47-jährige Fahrerin war in Richtung Innenstadt unterwegs, als sie den Kreuzungsbereich passierte.

Trotz des Zusammenpralls fuhr der Verursacher in Richtung Friedrichshafen davon. Die Seatfahrerin wendete ihr Auto und versuchte den Flüchtigen zu verfolgen, was ihr allerdings nicht gelang. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Schaden von rund 3500 Euro. Stunden nach dem Unfall meldete sich der Verursacher bei der Polizei. Da es seine Pflicht gewesen wäre, umgehend zu halten, muss er nun trotzdem mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.