Autofahrer nach Unfall gesucht

Den Fahrer eines weißen Kleinwagens, der am Sonntag kurz vor 13.30 Uhr die Abfahrt Ravensburg-Nord der B30 befahren hat, sucht aktuell das Polizeirevier Ravensburg. Wie die Polizei mitteilt hat der Unbekannte die B30 von Weingarten her befahren und war an der Ausfahrt abgefahren, um sich dann an der Einmündung erst links nach Berg einzuordnen.

Ein hinter ihm fahrender 17 Jahre alter Motorradfahrer wollte an dem Wagen vorbei auf die rechte Abbiegespur in Richtung Ravensburg fahren, als sich der Kleinwagenfahrer plötzlich doch nach rechts einordnete. Der 17-Jährige musste stark abbremsen um eine Kollision zu verhindern und stürzte hierbei. Der Autofahrer hielt zunächst kurz an, fuhr dann aber in Richtung Ravensburg davon.

Durch den Sturz des Bikers entstand an seiner Maschine ein Schaden von rund 2000 Euro. Der 17-Jährige wurde nicht verletzt. Das Polizeirevier Ravensburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 entgegengenommen.