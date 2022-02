Autofahrer müssen auch in Ravensburg tiefer in die Tasche greifen

Wer auf sein Auto angewiesen ist, muss derzeit tief in den Geldbeutel greifen. Auch im Kreis Ravensburg sind die Spritpreise stark in die Höhe gestiegen. Sie lagen am Mittwoch und Donnerstag (Stand 9.20 Uhr) für Super E10 zwischen 164,9 und 182,9 Cent, für Diesel mussten Autofahrer zwischen 158,9 und 174,9 Cent zahlen. Laut einer Übersicht des ADAC befinden sich die Preise auf einem Höchststand seit 2012. Damals lag der Jahresdurchschnitt für den Preis von Super E10 bei 159,8 Cent, von Diesel bei 147,8 Cent. In den vier Jahren danach fielen die Preise, dann kam es wieder zu einem leichten Anstieg. Im ersten Corona-Jahr 2020 gab es mit einem durchschnittlichen Preis von 125,5 Cent für Super E10 und 111,1 Cent für Diesel den niedrigsten Wert der vergangenen zehn Jahre.