Autofahrer missachtet Vorfahrt: Frau am Arm verletzt

Ein Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohen Sachschaden hat sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr bei Adelsreute zugetragen. Das teilt die Polizei mit.

An der Kreuzung der beiden Kreisstraßen K 7979/K 7978 war ein 48-jähriger Autofahrer von Adelsreute nach Ettenkirch unterwegs. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer auf der von Taldorf kommenden 20-jährigen Autofahrerin. Beim Zusammenstoß wurde die Frau mit ihrem Fahrzeug auf den rechten Grünstreifen geschoben und schleuderte in einen Maschendrahtzaun geschleudert wurde. Die 20-Jährige zog sich Verletzungen am Arm zu. Beim Unfall entstand Schaden von rund 23 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.