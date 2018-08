Autofahrer müssen auf der Wilhelmstraße mit Behinderungen rechnen

Die Aral-Tankstelle in der Ravensburger Jahnstraße ist die einzige Benzinzapfstelle in der weiteren Umgebung, die sieben Tage lang rund um die Uhr geöffnet hat. Für die Anwohner ist das seit Jahren ein Riesenproblem. Denn in den Nächten sind sie erheblich gestört durch Feiernde, die sich dort mit Alkohol versorgen und im Umfeld der Tanke stundenlang aufhalten. Ein Anwohner sagt: „Diese Situation macht auf Dauer krank.“

Die Anwohner, alle wollen anonym bleiben, weil sie nach eigenem Einschreiten gegen Betrunkene schon Opfer von ...