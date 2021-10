Autofahrer ist von Spurende überrascht

Am Donnerstagnachmittag ist ein 63 Jahre alter Autofahrer seitlich mit einem Lastwagen zusammengestoßen.

Der Fahrer ist nach Polizeiangaben beim Überholen vom plötzlichen Ende seiner Fahrspur überrascht worden. Der Daimlerlenker war auf der B30 in Richtung Ravensburg unterwegs, als er auf Höhe von Untereschach im Bereich einer zweispurigen Fahrbahn in diese Richtung zum Überholen ansetzte. Die Ankündigung, dass die Spur endete, übersah der Fahrer, weshalb er an der Verengung stark abbremste und seitlich gegen den Schwerlaster prallte.

Er verursachte insgesamt einen Schaden, der sich laut ersten Schätzungen auf mehr als 5000 Euro belaufen wird, so die Polizei. Verletzt wurde niemand.