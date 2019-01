Autofahrer flieht nach Unfall

Vermutlich beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr einen in Höhe des Gebäudes Galgenhalde 24 in Ravensburg abgestellten Ford Fiesta gestreift. Anschließend suchte er das Weite, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751/8033333, in Verbindung zu setzen.