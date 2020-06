Autofahrer flüchtet nach Unfall

Sachschaden von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Autofahrer am Donnerstag im Zeitraum zwischen Mitternacht und 16 Uhr in der Ravensburger Adlerstraße verursacht. Im Erdgeschoss des Parkhaus Untertor beschädigte er laut Polizeibericht den ordnungsgemäß geparkten Mercedes eines 49-Jährigen. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Ravensburg, Telefon 0751 / 8030, zu wenden