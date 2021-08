Autofahrer fährt gegen Verkehrsschild

Ein 84 Jahre alter Autofahrer ist am Montag um kurz nach 11 Uhr in der Hindenburgstraße in Ravensburg über eine rote Ampel gefahren und gegen ein Verkehrsschild gefahren. Laut Pressemitteilung der Polizei soll ein medizinischer Notfall Ursache für den Unfall sein.

Nach dem der Mann die rote Ampel überfuhr, rollte der Senior auf einen Gehweg und prallte dort gegen das Schild. Der 84-Jährige konnte seinen Wagen im Anschluss selbstständig stoppen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Unfallverursacher in eine Klinik. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.