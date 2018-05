Die Weiterfahrt eines 44-jährigen Autofahrers hat die Polizei in der Nacht zum Donnerstag gegen 1 Uhr in der Karlstraße untersagt. Laut Polizeibericht hat der Autofahrer, dessen Alkoholtest nahezu 0,8 Promille ergab, hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.