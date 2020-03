Autofahrer fährt Kind an

Ein zehnjähriger Radfahrer ist am Sonntagnachmittag in der Springerstraße in Ravensburg gestürzt, nachdem ihm ein Autofahrer die Vorfahrt genommen hatte. Das Kind kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Gegen 14.25 Uhr bog laut Polizeibericht ein BMW aus der Ebertstraße nach rechts in die Springerstraße ab. Der 47-jährige Fahrer des Autos übersah dabei das von rechts kommende Kinderfahrrad und nahm dem Jungen die Vorfahrt. Der Zehnjährige streifte den abbiegenden BMW und stürzte. Dabei verletzte sich das Kind leicht.

Zur weiteren Untersuchung brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Am BMW entstand geringer Sachschaden.