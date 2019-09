Autofahrer fährt gegen parkenden Traktor

Der 83-jährige Fahrer eines Citroen Picasso hat laut Polizei beim Weiler Hintersolbach in der Straße "Am Stöckenwald" einen Traktor mit Anhänger beschädigt. Er stieß dort infolge Unachtsamkeit gegen das gut sichtbar abgestellte Fahrzeug, wodurch an dem landwirtschaftlichen Gespann ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro entstand. Der Pkw des Unfallverursachers wurde ebenfalls stark beschädigt, hier wird der Sachschaden auf etwa 5 000 Euro geschätzt.Verletzt wurde niemand.