Autofahrer fährt auf Pflug

Weil ein Autofahrer am Montagnachmittag im Ravensburger Stadtteil Obereschach auf einen angehängten Pflug gefahren ist, entstand am betroffenen Auto ein Totalschaden.

Kurz vor 16 Uhr musste ein Traktor an der Kreuzung Gornhofener Straße/Bundestraße 467 verkehrsbedingt anhalten, heißt es im entsprechenden Polizeibericht. Der Fahrer des nachfolgenden Audis war kurz unaufmerksam, erkannte den anhaltenden Schlepper zu spät und fuhr gegen den angebauten Pflug. Die Beschädigungen an dem Audi waren so heftig, dass die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgeht. Verletzt wurde niemand.