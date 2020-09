Autofahrer erfasst Radler

Mit leichten Verletzungen ist ein Radfahrer am Dienstag gegen 13.10 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Ravensburger Gartenstraße vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 75-jährige Autofahrer hatte von einem Tankstellengelände in die Gartenstraße einfahren wollen, hierbei jedoch den von rechts kommenden Radfahrer übersehen, teilt die Polizei mit. Dieser erlitt durch die Kollision mit dem Auto Schürfwunden am Arm, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden.