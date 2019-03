Autofahrer erfasst Radfahrer

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 19.30 Uhr an der Einmündung Gartenstraße / Reichlestraße ereignet hat.

Ein 77-jähriger Ford-Fahrer befuhr die Gartenstraße in Richtung Stadtmitte. An der Kreuzung ordnete er sich auf die Linksabbiegespur ein und bog bei Grün nach links in die Reichlestraße ab. Hierbei übersah er einen aus Richtung Stadtmitte in Fahrtrichtung Weingarten auf dem Radschutzstreifen fahrenden 51-jährigen Fahrradfahrer. Wie die Polizei berichtet, erfasste der 77-Jährige den Radfahrer mit seinem Auto, sodass dieser auf die Motorhaube und von dort auf die Straße geschleudert wurde. Leicht verletzt kam der Radfahrer mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Laut Zeugen soll auch die Ampel für den Radfahrer grün gezeigt haben.