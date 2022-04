Autofahrer durch auslösenden Airbag leicht verletzt

Beim Abbiegen auf die B 30 an der Anschlussstelle Ravensburg-Nord ist am Dienstagmorgen eine 21-jährige Fahrerin mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen. Dies teilt die Polizei mit.

Die BMW-Lenkerin kam von der Ulmer Straße und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Weißenau abbiegen. Dabei übersah sie den 28-Jährigen in seinem VW, der von Kasernen nach Ravensburg unterwegs war. Bei der Kollision verletzte sich der VW-Fahrer durch das Auslösen des Airbags in seinem Auto leicht. Während der Schaden an seinem Auto auf rund 3000 Euro geschätzt wird, entstand am BMW wirtschaftlicher Totalschaden. Die BMW-Lenkerin sowie eine 26-jährige Mitfahrerin im VW blieben unverletzt.