Autofahrer blinkt an Kreuzung in Obereschach zu früh

Zu einem folgenschweren Missverständnis kam es am Mittwoch gegen 10.15 Uhr in Obereschach. Ein 77-jähriger VW-Fahrer fuhr laut Polizei auf der Gornhofener Straße in Richtung Untereschach. An der Kreuzung zur Tettnanger Straße hielt er an. Ein von links kommender 63-jähriger Mercedes-Fahrer, der in Richtung Ravensburg fuhr, hatte seinen rechten Blinker gesetzt, weshalb der 77-Jährige davon ausging, dass der Andere abbiegen wollte und losfuhr. Der 63-Jährige hatte sich jedoch in der Kreuzung geirrt und fuhr geradeaus weiter, weshalb es zur Kollision kam. Am VW entstand Schaden in Höhe von rund 5500 Euro, am Mercedes in Höhe von rund 1500 Euro.