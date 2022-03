Autofahrer betrunken und ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Ohne Führerschein und alkoholisiert hinterm Steuer erwischt hat eine Polizeistreife einen Autofahrer am Sonntagabend in der Henri-Dunant-Straße. Bei einer Verkehrskontrolle des Fahrers erkannten die Beamten laut Polizei schnell, dass der Mann nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist und außerdem nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest erbrachte bei dem 58-Jährigen einen Wert von mehr als 1,4 Promille. Er musste als Folge in einem Krankenhaus Blut abgeben, das nun ebenfalls auf den Alkoholgehalt untersucht wird. Sollte dieser Wert die hohe Alkoholisierung bestätigen, kommt auf den 58-Jährigen neben der Strafanzeige wegen Fahrens ohne Führerschein auch noch eine Anzeige wegen Fahrens unter Trunkenheit zu. Seinen Wagen musste er noch an Ort und Stelle stehen lassen.