Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 19 Uhr, in der Kapuzinerstraße in Ravensburg einen VW California beschädigt. Der Unbekannte streifte den geparkten VW mutmaßlich mit seinem Außenspiegel und verursachte einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0751/8033333 beim Polizeirevier Ravensburg zu melden.