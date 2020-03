Autofahrer baut in Ravensburg Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Ein unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer hat am Sonntagabend in der Marktstraße einen parkenden Fiat 500 gerammt. Laut Polizeibericht entstand beträchtlicher Sachschaden, der Mann wurde vorläufig festgenommen.

Gegen 20.50 Uhr war der 20-Jährige mit seinem BMW auf der Marktstraße in Richtung B 32 unterwegs. Vor der Einmündung in die Burgstraße prallte er mit seinem Auto gegen den parkenden Fiat. Der Mann blieb in seinem Auto sitzen und schlief ein. Eine Polizeistreife weckte ihn kurz darauf und stellte fest, dass er berauscht war. Alkohol hatte der 20-Jährige keinen getrunken. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv und wies auf den Genuss verschiedener Betäubungsmittel hin. Nach der Blutentnahme wurde der 20-Jährige ins Krankenhaus gebracht, sein Führerschein beschlagnahmt und später in Schutzgewahrsam genommen. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6500 Euro.