Autofahrer aus dem Verkehr gezogen

Einen mutmaßlich alkoholisierten Autofahrer hat eine Polizeistreife am frühen Montagmorgen in der „Oberen Breite Straße“ in Ravensburg gestoppt.

Der 77 Jahre alte Fahrer roch laut Bericht deutlich nach Alkohol und machte einen stark betrunkenen Eindruck. Da er zudem nicht mehr in der Lage war, einen Atemalkoholtest zu machen, brachten ihn die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Sollte das Blutergebnis den Verdacht der Trunkenheit am Steuer bestätigen, hat der Mann mit der Beschlagnahme seines Führerscheines und einem Strafverfahren zu rechnen.