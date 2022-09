Autofahrer 1,9 Promille erwischt

Mit etwa 1,9 Promille stoppten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am heutigen Freitag gegen zwei Uhr einen 42-jährigen Autofahrer in der Jahnstraße. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den Polizisten auf, dass der Mann erheblich alkoholisiert ist, weshalb sie mit ihm einen Alkoholtest durchführten. Der 42-Jährige musste sein Fahrzeug stehen lassen und die Einsatzkräfte zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Sein Führerschein wurde noch vor Ort einbehalten, zudem erwartet den alkoholisierten Autofahrer eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.