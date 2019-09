Autofahrer übersieht Radler

Ein Auto hat am Donnerstag gegen 7 Uhr in Ravensburg einen Fahrradfahrer übersehen. Der 52-Jährige musste stark abbremsen, stürzte und verletzte sich. Wie die Polizei mitteilt, befuhr eine 49-jährige VW-Passat-Fahrerin die Gartenstraße aus Richtung Weingarten in Richtung Innenstadt und bog an der Einmündung der Reichlestraße in die Gartenstraße nach links in die Reichlestraße ein. Hierbei übersah sie den Mountainbike-Fahrer, der auf dem Fahrradweg entlang der Gartenstraße in Richtung Innenstadt fuhr. Beim Sturz zog sich der 52-Jährige Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.