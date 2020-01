Autofahrer übersieht Klein-Lkw

Beim Linksabbiegen hat ein 19-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 8.30 Uhr auf der Wangener Straße in Ravensburg auf Höhe der Abzweigung Marktstraße einen entgegenkommenden Kleinlaster übersehen. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.