Ein Unbekannter hat an einem in einer Tiefgarage im Gertrud-Ehrle-Weg in Ravensburg abgestellten Auto erheblichen Schaden verursacht. Er zerkratzte den Wagen und zerstach die Reifen. Das Auto war seit Montag dort geparkt, tagsüber war die Garage für jedermann betretbar. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0751/803 33 33 erbeten.