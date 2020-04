Auto und Traktor prallen beim Abbiegen in Ravensburg zusammen

Eine Autofahrerin hat am Dienstagnachmittag gegen 15.10 Uhr einen auf der Kreisstraße zwischen Oberzell und Ravensburg einen links abbiegenden Traktor überholt. Beide Fahrzeuge stießen beim Überholvorgang zusammen. Bei dem Unfall verletzte sie sich leicht.

Polizeiangaben zufolge fuhr die 84-Jährige gegen 15.10 Uhr hinter dem Traktor in Richtung Ravensburg. Der Fahrer der landwirtschaftlichen Zugmaschine wollte von der Kreisstraße in Richtung Reutehof abbiegen und blinkte deshalb links. Die Peugeot-Fahrerin übersah das Blinkzeichen und setzte zum Überholen an. Als der 67-Jährige mit seinem Schlepper nach links anzog, kam es zum Zusammenstoß. Die 84-Jährige Frau verletzte sich leicht, der Rettungsdienst brachte die Seniorin und ins Krankenhaus. Den Schaden am Auto beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro. Der Traktor blieb unbeschädigt.