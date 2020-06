Auto und Roller stoßen zusammen

Einen Verletzten und Sachschaden von nahezu 6000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 16.20 Uhr an der Einmündung Garten-/Friedenstraße in Ravensburg gefordert.

Ein 39-jährige Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei die Gartenstraße aus Richtung Frauentor befahren und war an der Einmündung Friedenstraße nach links abgebogen. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 44-jährigen Roller, der die Gartenstraße in Gegenrichtung befuhr und verbotswidrig unter Nutzung des Radschutzstreifens rechts an wartenden Verkehrsteilnehmern vorbeifuhr. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und der 44-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wo er sich eine Fußfraktur zuzog. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.