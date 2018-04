Ein Betonmischer und ein Auto sind am Donnerstag gegen 10.20 Uhr in der Ravensburger Gartenstraße zusammengestoßen, teilt die Polizei mit. Der 43-jährige Fahrer des Betonmischers übersah nach dem Abbiegen von der Eywiesenstraße in die Gartenstraße, beim Wenden auf den rechten Fahrstreifen einen VW eines 21-Jährigen und kollidierte mit diesem. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 7000 Euro.