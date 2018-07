Auto schleudert gegen Straßenlaterne

Zwei Menschen sind bei einem Unfall am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf der Kreuzung Ulmer Straße/Schützenstraße in Ravensburg verletzt worden. Einer davon schwer. Wie die Polizei berichtet, entstand bei dem Unfall 20 000 Euro Schaden. Eine 24-jährige war mit ihrem Auto auf der Schützenstraße gefahren und wollte nach links in die Ulmer Straße abbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines aus der Hähnlehofstraße entgegenkommenden 35-jährigen Autofahrers. Eines der Autos wurde beim Zusammenstoß nach rechts gegen eine Straßenlaterne geschleudert. Bei dem Unfall wurden beide Autofahrer verletzt. Die Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst geborgen und abtransportiert werden.