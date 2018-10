Auto schanzt über Bordstein und überschlägt sich

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag gegen 3.30 Uhr in der Wangener Straße (B 32) in Ravensburg ist eine 18-jährige Autofahrerin mit ihrem Auto von der Fahrbahn abgekommen und über den Bordstein geschanzt sowie durch einen Gartenzaun auf ein Grundstück gefahren. Dabei kam es nach Polizeiangaben auch zu einem Überschlag, wonach das Auto auf den Rädern in einem Blumenbeet zum Stehen kam. Sowohl die Fahrzeuglenkerin wie auch ihr 18-jähriger Beifahrer wurden durch den Unfall nicht verletzt. Eine Blutentnahme in einer Klinik wurde durchgeführt, der Führerschein wurde sichergestellt. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von circa 3000 Euro, an Zaun und Garten entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Wie die Polizei berichtet, stand die Fahrerin deutlich unter Alkoholeinfluss.