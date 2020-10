Eine 67-jährige hat ihr Auto am Dienstag gegen 9.15 Uhr in der Elisabethenstraße in Ravensburg laut Pressemitteilung der Polizei wohl nicht ausreichen gesichert.

Nachdem sich die Frau von ihrem Fahrzeug entfernt hatte, setzte sich dieses auf dem Gefälle in Bewegung und rollte gegen ein davor geparktes Auto. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 1500 Euro.