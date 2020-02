Auto rollt gegen Streifenwagen

Bei einer Kontrolle ist in der Nacht zum Montag in Ravensburg das Auto eines betrunkenen Verkehrssünders gegen einen Streifenwagen der Polizei gerollt. Es entstand Sachschaden.

Gegen 0.50 Uhr wurde laut Bericht bei der Polizei eine Trunkenheitsfahrt angezeigt. Demnach sollte ein Audi, dessen Fahrer Alkohol konsumiert hatte, in Richtung Deisenfang fahren. Eine Streife stellte den genannten Pkw in der Metzgergasse fest und gab beim Heranfahren das Anhaltesignal. Das interessierte den Audifahrer nicht, weshalb er nach links in die Stadionstraße abbog. Dort kam ihm bereits ein zweites Polizeifahrzeug entgegen, dessen Signale er ebenfalls ignorierte und in die Deisenfangstraße fuhr. Einer der beiden Streifenwagen überholte und stellte sich vor dem Audi quer.

Um eine weitere Flucht zu verhindern, holten die Beamten den 41-Jährigen aus seinem Auto. Als der Verkehrssünder draußen war, rollte sein ungesicherter Audi auf der abschüssigen Strecke weg und prallte gegen den querstehenden Streifenwagen. Dabei entstand Sachschaden von rund 1000 Euro. Bei der Kontrolle bestätigte sich die Fahruntüchtigkeit des Mannes eindeutig. Er hatte zu der Zeit mehr als 2,3 Promille. Folgen waren eine Blutentnahme und die Beschlagnahme seines Führerscheins.