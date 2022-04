Auto qualmt während der Fahrt

Verdampfendes Motorenöl hat am Montagnachmittag Feuerwehr und Polizei in der Georgstraße in Ravensburg auf den Plan gerufen.

Während der Fahrt war laut Polizeibericht wohl auslaufendes Öl auf den heißen Motor des Audis getropft und verdampft, sodass Qualm entstand. Die 60-jährige Fahrerin des Autos, die die Dämpfe einatmete, wurde vorsorglich von einer Rettungswagenbesatzung untersucht. Der Wagen, an dem mutmaßlich eher geringer Sachschaden entstand, musste abgeschleppt werden.