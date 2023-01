Auto prallt gegen unbeleuchtetes Fahrrad

Wegen fehlender Beleuchtung am Fahrrad ist eine Autofahrerin am Sonntagabend kurz nach 19 Uhr an der Kreuzung Tettnanger Straße/ Untereschacher Straße in Oberhofen mit einem Radfahrer zusammengestoßen. Das berichtet die Polizei.

Die 56-jährige Nissan-Lenkerin übersah den 21 Jahre alten Radler. Durch die Kollision mit dem Auto stürzte der 21-Jährige und verletzte sich leicht. Eine Aufnahme in einem Krankenhaus war nicht notwendig. Sowohl am Fahrrad, wie auch an dem Nissan entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.