Auto prallt gegen Radfahrer

Beim Linksabbiegen auf einen Parkplatz hat ein Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 8.40 Uhr in der Ravensburger Angerstraße einen Radfahrer übersehen und prallte mit dem 49-Jährigen zusammen. Polizeiangaben zufolge stürzte der Radfahrer, verletzte sich leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht. Der 38-jährige Opelfahrer hatte keine in Deutschland gültige Fahrerlaubnis