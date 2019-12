Auto mit Wurstwaren gestohlen

Einem 54-Jährien ist am Donnerstag sein Wagen gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann den Zündschlüssel stecken lassen. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen roten Citroen Berlingo mit dem amtlichen Kennzeichen RV-OC 384. Der Eigentümer besuchte am Donnerstag gegen 10.15 Uhr eine Autowerkstatt in der Werdenbergstraße am Ortsrand von Untereschach in Richtung Oberzell. Als er nach etwa zehn Minuten die Autowerkstatt verließ, war der Citroen verschwunden. Im Auto befand sich eine größere Menge Wurstwaren in roten Kunstoffkästen. Die Polizei geht davon aus, dass das Auto mit der Ladung gestohlen wurde.

Um Hinweise bittet die Polizei Ravensburg, Telefon 0751 / 8033333.