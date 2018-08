Auto kollidiert mit Roller

Zwei leicht verletzte Personen sowie etwa 250 Euro Sachschaden hat ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18 Uhr an der Einmündung B 33/L 288 gefordert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 81-jähriger Autofahrer auf der B 33 in Fahrtrichtung Hotterloch, bog nach rechts auf die L 288 ab und missachtete dabei die Vorfahrt eines herannahenden 21-Jährigen. Es kam zur Kollision mit dem Rollerfahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuglenker leicht verletzt, heißt es im Polizeibericht abschließend.