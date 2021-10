Auto kollidiert mit Baum

Glück im Unglück haben die Insassen eines Autos am Mittwoch gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Wilhelmstraße in Ravensburg gehabt.

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge bekam der 80-jährige Fahrer des Wagens während der Fahrt gesundheitliche Probleme und verlor dadurch die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum.

Weder der 80-Jährige noch seine 89-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Der Senior wurde zur Behandlung seiner gesundheitlichen Probleme mit dem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Während am Wagen rund 4500 Euro Sachschaden entstand, kann dieser am Baum noch nicht beziffert werden.