Auto in Tiefgarage angefahren

In der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes in der Weißenauer Straße wurde am Donnerstag zwischen 10.30 und 11 Uhr ein 2er BMW angefahren. Der Unfallverursacher, der mutmaßlich mit einem weißen Fahrzeug unterwegs gewesen ist, verursachte laut Polizeibericht an der linken Seite des BMW einen größeren Schaden, der sich auf rund 4000 Euro belaufen dürfte. Im Anschluss flüchtete er, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Das Polizeirevier Ravensburg, das nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt, bittet etwaige Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.